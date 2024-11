Calcio, in Eccellenza sfida al vertice tra Milazzo e Modica

Grande sfida di Eccellenza nel Girone B: domenica sono difronte Modica e Milazzo allo Stadio Marco Salmeri di Milazzo. Una sfida al vertice con le due formazioni appaiate in testa a 22 punti insieme al Vittoria che ha anticipato a sabato perdendo sul campo della Gioiosa. I padroni di casa del Milazzo vantano la miglior difesa del campionato con soli tre gol subiti in 9 partite, mentre il Modica ha il miglior attacco del girone.

Ecco l’elenco dei convocati del Modica per Domenica 17 Novembre alle 15:00 al “Marco Salmeri” di Milazzo:

Portieri: La Licata, Pontet.

Difensori: Cacciola, Mallia, Messina, Mollica, Rallo, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Aldair Neto, Incatasciato, Kondila, Maimone, Palmisano, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Cappello, Idoyaga, Success, Susino, Vitelli.