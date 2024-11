Modica, la PVT si arrende al Geodetico alla capolista Fasano

Cade dopo oltre due anni l'imbattibilità interna della PVT Modica. A interrompere la serie è stata la capolista del campionato di serie C femminile, il Fasano. Dopo un primo set combattuto, il Fasano ha preso il largo negli altri due.

Pvt Modica – Il Podio Fasano 0-3 (23/25,15/25, 13/25)

MODICA: Gitti C 1, Gasparroni 7, Poles 8, Palazzi 8, Carnazzo 1, Brioli 1, Lo Iacono , Lucescul 4, Ferrari, Sansò 3, Giombini NE, Ferrantello LIB. All. Relato

FASANO Maiorano 3, Mearini 3, Albano 7, Negro 2, Campana 3, Botarelli 14, Martilotti 8, Soleti 1, De Dominicis, Di Coste, Vinciguerra, Vittorio Lib. All: Totero

Arbitri: Grasso – Pagliotta (ROMA)