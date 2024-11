I 'caso Auteri' agita la politica siciliana, Miccichè: "Non è gradito al Misto"

Il caso di Carlo Auteri, deputato all'Ars di Sortino, agita la politica siciliana. A rischio - secondo quanto scrive la Repubblica - ci sono i due assessori di Fratelli d'Italia nrlla giunta Schifani. Auteri che ha lasciato Fratelli d'Italia per passare al Gruppo Misto, non sarebbe gradito a Gianfranco Miccichè che è al Misto insieme a Ismaele La Vardera, che ha denunciato le minacce ricevute da Auteri dopo la vicenda dei contributi alle associazioni vicine al parlamentare siracusano.

Così Miccichè: " “Non si può permettere, oltre a quello che ha detto al collega Ismaele La Vardera, di dire che non va al gruppo Misto per fare politica con Miccichè – le parole dell’ex presidente dell’Ars -. La differenza tra me e lui è abissale, sono io che non voglio fare politica con lui. Ci sono forme di educazione da rispettare, sappia Auteri che non è gradito al Misto, prego Assenza di riprenderselo”.