Siracusa, investito in viale Scala Greca: morto dopo 3 mesi d'agonia in ospedale

E' morto all'ospedale di Siracusa, Sebastiano Di Maria, vittima di un incidente stradale avvenuto a fine agosto in viale Scala Greca nella zona alta del capoluogo.

Di Maria quel maledetto giorno stava per attraversare sulle strisce pedonali a pochi metri di distanza dalla Questura. Un automobilista si è fermato per permettere l'attraversamento del pedone, ma il sopraggiungere di una moto, lo ha centrato in pieno facendolo cadere sull'asfalto. Di Maria, un animalista, assai conosciuto a Siracusa, venne soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Le sue condizioni erano già disperato. Nelle ultime 24 ore il suo cuore non ha più retto, ed è morto. La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro della salma che adesso si trova all'obitorio dell'Umberto I°. Probabile che verrà eseguita l'autopsia.