Profumi e giocattoli contraffatti sequestrati a Trapani

Intensificata l'attività di contrasto alla contraffazione da parte dei finanzieri del Comando provinciale di Trapani in vista delle prossime festività natalizie. I militari in servizio alla Compagnia Marsala hanno sequestrato oltre 1700 articoli con marchi di noti brand contraffatti. In particolare, l'attenzione delle Fiamme Gialle si è concentrata sulle piattaforme di e-commerce e su due coniugi dediti alla vendita online di giocattoli (tra cui palloni di calcio di famose squadre italiane) e profumi con marchi di noti brand nazionali ed esteri di presumibile provenienza illecita. Le successive indagini hanno permesso di scoprire come la coppia fosse anche attiva nel commercio ambulante, soprattutto nei locali mercatini settimanali. La perquisizione degli immobili e dei veicoli riconducibili ai due commercianti ha permesso di individuare un vero e proprio deposito di merci contraffatte nell'abitazione della coppia. I prodotti sono stati sequestrati e i due coniugi denunciati. Se immessi sul mercato gli articoli, oltre a essere non sicuri e potenzialmente pericolosi in quanto destinati a bambini e alla cura della persona, avrebbero fruttato circa 30mila euro.