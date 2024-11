Acate, pioggia di multe con i controlli dei vigili urbani grazie al "Targa scan"

Continuano nel centro abitato di Acate i controlli stradali con il Targa Scan, da parte della Polizia Locale. Il sindaco Gianfranco Fidone fa sapere che nella giornata di giovedì ben 371 veicoli sono stati sottoposti a controlli. Dopo le decine di sanzioni elevate nei giorni scorsi, oggi i vigili urbani hanno comminato 4 sanzioni per divieto di fermata, 16 per mancanza di assicurazione e 30 per revisione scaduta. “Si tratta una battaglia di civiltà e di rispetto delle regole che proseguirà senza sosta, per rendere Acate un paese migliore”, ha dichiarato il primo cittadino.

Com’è noto il Targa Scan rappresenta un modo semplice, per gli appartenenti alle FF.PP., di consultare tutte le informazioni disponibili di una targa per accertare, da parte del proprietario o conducente, il rispetto delle norme del Codice della Strada.