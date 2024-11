Le opere fiabesche di Angelo Ruta in esposizione all'ex Convento del Carmine di Modica

Da sabato 23 novembre fino a domenica 26 gennaio 2025 gli spazi dell'ex Convento del Carmine di Modica ospitano la mostra di Angelo Ruta, illustratore modicano, intitolata “Segni quotidiani”. Segni quotidiani” è un'esposizione che raccoglie oltre cento illustrazioni realizzate da Ruta negli ultimi vent'anni e pubblicate su giornali, libri e piattaforme web. Le opere sono suddivise per temi, come pace e guerra, voci di donna, tempo, natura, psiche e libri. Le illustrazioni di Angelo Ruta sono regolarmente ospitate ne "La lettura", il supplemento culturale del “Corriere della Sera”. Formatosi a Milano all'Accademia di Belle Arti di Brera, Angelo Ruta è un artista poliedrico che spazia dall'illustrazione editoriale al design, fino al teatro e al cinema. Collabora con numerosi editori italiani e stranieri di libri per ragazzi. Oltre ai libri, ha applicato l’illustrazione alla comunicazione, alla pubblicità e agli oggetti d’arredo. Ha realizzato spettacoli teatrali e film.