Modica, due nuovi medici al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore

Assunti due nuovi medici a tempo pieno che entrano in servizio al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore " Nino Baglieri "di Modica. Il numero totale, tra specializzati e specializzandi, sale a 20 unità.

"E' stato trovato inoltre l’accordo per scongiurare la chiusura per mancanza di personale del reparto di Medicina dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria - informa il deputato regionale della DC, Ignazio Abbate - Questo grazie al senso di responsabilità dei dirigenti di alcuni reparti degli ospedali di Modica, Scicli e Ragusa in uno spirito di collaborazione. I medici dei reparti di Medicina e Geratria di Modica, Lungodegenza di Scicli, Cardiologia, Medicina e Malattie Infettive di Ragusa hanno infatti dato la propria disponibilità a caricarsi alcuni turni al Guzzardi, andando a colmare così le carenze di personale. E’ chiaro che si tratta di una soluzione tampone in attesa dei concorsi per l’inserimento dei nuovi medici".