Acate, celebrata la Virgo Fidelis Patrona dei Carabinieri

Anche ad Acate a cura della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, è stata celebrata la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma Benemerita. Alla celebrazione eucaristica nella chiesa Madre, presieduta dal parroco Mario Cascone, erano presenti il vice sindaco Gianfranco Ciriacono, la presidente del Consiglio comunale, Cristina Cicero, il presidente dell’ Associazione maresciallo Giuseppe Cinque, gli iscritti e i loro familiari.

Nell’omelia don Cascone ha ricordato come la scelta della Madonna Virgo Fidelis, quale protettrice celeste dell'Arma, è ispirata alla fedeltà, insieme di virtù e impegno morale di ogni soldato che serve la Patria, nonché valore peculiare dell'Arma dei Carabinieri, sintetizzato nel motto “Nei secoli fedele”.

La preghiera del carabiniere è stata letta dalla signora Beatrice Floro, mentre il maresciallo Cinque ha rievocato la sanguinosa quanto eroica battaglia di Culqualber, in Africa Orientale Italiana, che nel 1941 vide protagonisti proprio i carabinieri. Per la loro epica resistenza la Bandiera dell'Arma è stata insignita di una seconda Medaglia d'Oro al Valor Militare.