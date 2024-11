Modica, al Polo commerciale al via lavori per nuovo asfalto

Mercoledì prossimo, 27, già dalle prime ore del mattino, inizieranno i lavori di ripristino dell’asfalto sulla ex statale 115, asse viario del Polo Commerciale di Modica. Lo annuncia l'assessore alla Mobilità urbana, Antonio Drago. "Come già anticipato nei giorni scorsi - afferma Drago - l’intervento, secondo un’azione concordata con la ditta che ha in appalto l’opera, riguarderà tutto il tratto stradale dell’asse ad eccezione della zona adiacente alla costruenda rotatoria dove i lavori stanno proseguendo già da una settimana. Ci scusiamo sin d’ora con gli automobilisti e con quanti transiteranno nella zona durante i lavori, per gli inevitabili disagi causati dall’opera di pavimentazione dell’arteria e per gli altrettanto inevitabili rallentamenti al traffico”.