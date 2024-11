Galà dello sport a Viagrande, tra i premiati pure la spadista Alberta Santuccio

Il suo sguardo e poi il suo urlo dopo aver assestato la stoccata vincente nella finale con la Francia, sono già uno degli emblemi dello sport italiano vincente. La catanese Alberta Santuccio, spadista azzurra, medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi di Parigi, colei che ha bloccato in un solo colpo il tifo del Grand Palais, tutto ovviamente dalla parte delle transalpine, racconterà nuovamente le sue emozioni nel corso del Galà dello Sport che andrà in scena al Grand Hotel Villa Itria di Viagrande, lunedì 9 dicembre, con inizio alle ore 20.00.Santuccio è un altro diamante, uno dei più splendenti, che parteciperà alla serata in cui saranno celebrate le imprese sportive del 2024. Santuccio nel 2024 ha vinto anche il titolo europeo a squadre e nel 2023, con le sue compagne, ha conquistato il secondo posto ai Mondiali di Milano. A livello individuale è arrivata terza agli Europei e seconda ai Mondiali. Assieme a lei saranno premiati la campionessa di canottaggio Valentina Rodini, l'atleta Matteo Melluzzo, Giada Rossi e Matteo Parenzan ori a Parigi nel tennistavolo paralimpico, l'Ekipe Orizzonte di pallanuoto, la Meta Catania di calcio a 5, la DomusBet.tv Catania Beach Soccer e le ragazze della Masterball Academy di beach volley.