Sisma '90, Luca Cannata (Fdi): "Rimborsi ai cittadini entro l'anno"

"Un'altra risposta concreta e definitiva ai cittadini del sud-est siciliano colpiti dal terremoto del 1990.

Entro quest'anno verranno liquidati i rimborsi fiscali legati al Sisma '90". Lo dichiara Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati e deputato di Fratelli d'Italia, che ha ricordato il percorso che ha portato a questo importante risultato. "A giugno, con il Decreto Legge sulla Protezione Civile, avevamo già affrontato con il Senatore Salvo Sallemi la questione, impegnandoci a verificare la parte residua dei rimborsi ancora da liquidare - le sue parole -. In qualità di vicepresidente della Commissione Bilancio, ho chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze di seguire da vicino questa vicenda" Dopo un'accurata analisi tecnica, svolta in collaborazione con l'Avvocatura dello Stato e l'Agenzia delle Entrate, si è deciso di procedere al rimborso diretto, senza ulteriori rinvii e senza procedere all'istituzioni di tavoli tecnici che altrimenti avrebbero allungato i tempi. La somma totale da liquidare, pari a circa 180 milioni di euro, al netto di quanto già rimborsato completerà così un percorso che i cittadini attendevano da oltre 30 anni. "Con il nostro Governo Meloni dimostriamo ancora una volta attenzione e concretezza nel risolvere i problemi storici del nostro territorio. L'istituzione di un tavolo tecnico, inizialmente prevista, ha ceduto il passo a una decisione chiara e operativa: rimborsare immediatamente i cittadini. Questo rappresenta un segnale importante di vicinanza dello Stato e di giustizia verso chi ha subito per troppo tempo disagi economici e burocratici. Un risultato possibile grazie alla sinergia tra le istituzioni e il forte impegno del Governo, della maggioranza e anche delle opposizioni. Un messaggio di speranza per i cittadini delle province di Catania, Siracusa e Ragusa: non ci fermiamo qui, continueremo a lavorare per garantire risposte rapide ed efficaci alle istanze del territorio".