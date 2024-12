ChocoModica 2024. Conto alla rovescia per la kermesse: non solo cioccolato

Conto alla rovescia per l'edizione 2024 di ChocoModica in programma da venerdì 6 a domenica 8 dicembre. Saranno tre giorni di festa dedicati alla famiglia, ai bambini e ai golosi di ogni età. In programma degustazioni, cultura e intrattenimento ma anche uno sguardo al sociale e all’ambiente con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, le scuole e l’iniziativa CO2 Zero. Come l’anno scorso, infatti, verrà compensato anticipatamente il danno ambientale provocato dall’evento attraverso la piantumazione, con l’ausilio della Forestale e dell’Istituto Agrario Grimaldi, di 35 alberi presso il Giardino dei Giusti. Immancabile, all’interno dell’ex Convento del Carmine in piazza Matteotti, il ChocoLabcon la Fabbrica del Cioccolato bean to bar diretta dal maître chocolatier Marcella Maria Idili in cui i visitatori potranno scoprire il processo di lavorazione che porta al

prodotto finito partendo dalla fava di cacao; il laboratorio permanete di cioccolato di Modica diretto dal professore Roccasalva e il laboratorio permanete di pasticceria e gelateria diretto dal pastrychef Concetto Cicero che impiegherà la pasta di cacao Callebaut e Nostrano, il primo zucchero integrale di barbabietola di Italia Zuccheri. A supporto i giovani allievi dell’Istituto alberghiero Principi Grimaldi di Modica.

Fondamentale si dimostrerà l’apporto degli studenti dell’Istituto Archimede con le divisioni Turistico che presidieranno i luoghi coinvolti assicureranno assistenza e Grafica, affiancheranno i professionisti dell’Agenzia Zero Comunicazioni nel servizio video-report dell’evento; e dell’Istituto Verga con le sezioni Musicale e Coreutico, coordinati dalla professoressa Loredana Vernuccio e dal professore Pierpaolo Trani. L'intero programma è consultabile on line sul sito internet www.chocomodicaofficial.it e verrà pubblicizzato attraverso la diffusione di un QR-code avendo scelto di abolire il cartaceo.

“Il re” - lo definisce il sindaco di Modica, Maria Monisteri - è sempre il cioccolato ma i ‘proprietari’ di Modica, per tre giorni, saranno le famiglie e i bambini. A loro e per loro l’edizione 2024 di ChocoModica, l’appuntamento che celebra il brand della Città”.

NELLA FOTO, la presentazione della manifestazione. Da sinistra: il direttore dell'ex Provincia, Nitto Rosso; il sindaco di Modica, Maria Monisteri; il parlamentare regionale Ignazio Abbate; il direttore del Consorzio di tutela del cioccolato di Modica, Nino Scivoletto.