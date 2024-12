Marito violento a Rosolini, botte alla moglie davanti alla figlia: in carcere

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa a carico di un 42enne gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.

I Carabinieri avevano accertato che l’uomo, per diversi mesi e in diverse occasioni, aveva posto in essere comportamenti violenti, oltraggiosi e molesti nei confronti della 34enne costringendola anche a ricorrere alle cure dei sanitari.

Le indagini, avviate nel mese di settembre a seguito della coraggiosa denuncia della vittima, avevano portato all’emissione nei confronti del marito, della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa con il presidio del braccialetto elettronico.

Tuttavia l’uomo violava ripetutamente, da ultimo il 26 novembre, le prescrizioni impostegli, recandosi a casa della moglie, intimandole di lasciare l’abitazione e aggradendola fisicamente in presenza della figlia minore, pertanto il Tribunale di Siracusa disponeva l’aggravamento della misura.

L’uomo è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.