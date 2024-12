Presepe popolare artigianale in esposizione ad Avola

Avola accoglie da oggi una nuova opera, il Presepe Popolare Artigianale, collocato nella Sala Frateantonio al palazzo di Città. Questa straordinaria opera è il frutto del lavoro creativo e appassionato dei giovani studenti del Consiglio comunale dei Ragazzi, guidati dal talento del maestro artigiano Tommaso Sgandurra, conosciuto come “Maestro Iano”. Si tratta di un importante progetto di cittadinanza attiva che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rossana Cannata ha ideato e sostenuto nell’anno scolastico 2023-2024. Il presepe è un omaggio alla tradizione e all’arte locale, un capolavoro che racconta la storia e l’identità del territorio siciliano e in particolare Avolese. Ogni dettaglio è stato realizzato a mano, con cura e dedizione, per dar vita a una Natività unica, protetta simbolicamente da un albero di mandorlo in fiore, uno dei simboli più preziosi di Avola. “Questo presepe - ha dichiarato il sindaco Rossana Cannata - rappresenta non solo la bellezza della nostra tradizione artigianale, ma anche il valore della collaborazione e del legame tra le generazioni. I nostri piccoli studenti amministratori, con l’aiuto del Maestro Iano, hanno creato qualcosa di unico, che unisce arte, tradizione e amore per il territorio. È un esempio di come il futuro della nostra città sia nelle mani di giovani consapevoli e creativi”. L’opera, che rimarrà esposta per tutto il periodo natalizio, è un invito a riscoprire il valore delle tradizioni locali e un simbolo di speranza e unione per tutta la comunità.