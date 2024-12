ChocoModica 2024, inaugurata la kermesse dedicata all'eccellenza del cioccolato

Taglio del nastro questa mattina per Chocomodica 2024 alla presenza dell’Assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo. Dopo la piantumazione simbolica di un albero presso il Giardino dei Giusti, a cui ne seguiranno altri 35 con l’ausilio della Forestale e dell’Istituto Agrario Grimaldi, per compensare anticipatamente il danno ambientale provocato dall’evento, questa mattina presso l’ex convento del Carmine, si è dato il via alla nuova edizione dell’evento dedicato all’eccellenza modicana.

Ad allietare i primi momenti della kermesse, la musica dell’Orchestra d’Archi del Liceo Musicale “Verga” all’interno di ChocoLab e la coreografia del Corpo di Ballo del Liceo Coreutico “Verga” di Modica sul palco in piazza Matteotti. “Se il nostro cioccolato è il protagonista, il re di questa ‘tre giorni’, la vetrina di ChocoModica sarà la casa anche di altre eccellenze del territorio. – dichiara il sindaco, Maria Monisteri -Tre giorni di festa, di arte, di cultura e di spettacolo. Tre giorni la cui radice è la sinergia fra le istituzioni: dalla Regione al Libero Consorzio Comunale e alla Camera di Commercio sino al nostro Ente".

L’onorevole Ignazio Abbate ha sottolineato che: “E’ un’edizione particolarmente significativa quella di quest’anno poiché diamo virtualmente il via al 2025 che sarà l’anno della Sicilia come Regione Europea della gastronomia, prima in Italia a ricevere questo prestigioso riconoscimento. Non a caso l’edizione 2024 di ChocoModica vedrà la presenza di svariati altri prodotti siciliani di grande tradizione e certificati. Tra di essi la “scaccia” per la quale stiamo lavorando in direzione di un percorso che ricalchi quello fatto dal cioccolato di Modica. Come Regione crediamo fermamente nell’importanza dell’enogastronomia come volano di sviluppo turistico ed economico".

Intanto, il Ministero ha registrato il riconoscimento del Consorzio di tutela del cioccolato di Modica IGP attribuendogli tutte le funzioni che la legge prevede.