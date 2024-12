Palermo, polizia fa spettacolo per i bimbi delle case famiglie

Anche quest'anno, la Polizia di Stato di Palermo promuove l'iniziativa di solidarietà "Conoscersi con un Sorriso", giunta alla sua tredicesima edizione. Domani alle 9, al teatro Politeama si terra' uno spettacolo pensato e creato per i bambini, che ha come scopo quello di regalare un momento di felicità nel periodo natalizio ai piccoli ospiti di case famiglia della provincia (circa 300).

Sono state coinvolte inoltre diverse scolaresche della scuola primaria (circa 250) dei quartieri della periferia, "in modo da condividere un percorso di legalità finalizzato al recupero della dispersione scolastica".

L'evento, promosso ed organizzato dai poliziotti dell'XI Reparto Mobile, vedrà la partecipazione di artisti che si esibiranno in spettacoli di intrattenimento per bambini, giocoleria e personaggi Disney. Prevista anche la presenza di stand espositivi della Polizia di Stato in piazza Ruggiero Settimo.