Il Catania vince a Taranto dopo 28 anni: etnei calano la cinquina ai pugliesi

Il Catania torna a vincere allo Iacovone dopo 28 anni e lo fa in grande stile, infliggendo un pesante 5-1 al Taranto. Per i padroni di casa è la quarta sconfitta consecutiva, un risultato che rende la classifica sempre più complicata e la stagione un vero calvario.

Gli etnei partono subito forte e sbloccano il match al 23’ con Ierardi, che sfrutta un corner di Stoppa. Lo stesso Stoppa raddoppia un minuto dopo, approfittando di un grave errore di Marong. Il tris arriva al 45’+1 con Inglese, libero di colpire di testa sul cross di Carpani.

Nella ripresa, il Taranto accenna una reazione al 68’ con un potente calcio di punizione di Guarracino, che sorprende Bethers. Ma il Catania spegne ogni speranza al 79’ con Montalto, abile a sfruttare una corta respinta di Del Favero. Il definitivo 5-1 arriva all’86’ grazie al giovanissimo Forti, classe 2006, che infila il portiere rossoblù sul primo palo. Meritato successo per gli uomini di Toscano.

(Nella foto Roberto Inglese, autore del terzo gol)