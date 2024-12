Lunga navigazione, premiati 28 marittimi nel Trapanese

Presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Trapani si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi di conferimento delle "medaglie d'oro per lunga navigazione" ai marittimi iscritti nel Compartimento Marittimo di Trapani. L'attribuzione della medaglia per lunga navigazione rappresenta un importante attestato simbolico al cui conferimento provvede direttamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su delega del Presidente della Repubblica e l'oro è associato al riconoscimento massimo per i periodi di navigazione superiore ai 20 anni effettuati con onore.

Le medaglie sono state consegnate dal personale del Comando della Capitaneria di porto di Trapani, diretto dal Capitano di Vascello Guglielmo Cassone, e dal Presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Pace a ventotto marittimi della marineria di Trapani ciascuno con oltre 40 anni di navigazione.