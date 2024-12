Caso Denise, ex pm di Marsala condannata per diffamazione

Maria Angioni, ex pm del caso di Denise Pipitone, è stata oggi condannata dal Tribunale di Marsala (Trapani) in composizione monocratica alla pena, sospesa, di quattro mesi di reclusione, per il reato di diffamazione in tesi commesso ai danni dell'ex Ispettore Vincenzo Tumbiolo (già in forze al Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo). La condotta diffamatoria sarebbe consistita nell'avere detto, nel corso di una trasmissione televisiva, 'Bisognerebbe fare una chiacchierata con questi qua", riferendosi a Tumbiolo e ad altri due esponenti delle forze dell'ordine incaricato delle indagini sul caso Pipitone. Angioni è assistita dagli avvocati Stefano Giordano e Giovan Battista Lauricella. "Si tratta di una sentenza ampiamente annunciata- dice Giordano - Questo procedimento non doveva neanche essere avviato, in quanto la frase pronunciata dall'Angioni non conteneva alcuna carica offensiva. È chiaro che è stato messo in atto l'epilogo perfetto per un processo alle intenzioni e al diritto di critica garantito in qualunque Stato di diritto, tranne nel caso in cui si offendano personaggi intoccabili. Qualcuno si è rizzelato per alcuni comportamenti della Dottoressa Angioni e ne ha fatto un capro espiatorio. Al deposito delle motivazioni impugneremo la sentenza e siamo sicuri che la Corte d'Appello porrà rimedio alle gravi violazioni di legge poste in essere dalla Procura di Marsala e refluite nella sentenza di oggi".