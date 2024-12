Pensionato scomparso a Favara, ricerche in elicottero

S'è levato in volo da Catania l'elicottero dei carabinieri che sta setacciando, palmo a palmo, tutte le aree limitrofe a Favara da dove, lunedì pomeriggio, è scomparso l'ex autista del tribunale di Agrigento, Agostino Fanara, pensionato di 73 anni. I militari dell'Arma stanno cercando di localizzare la Suzuki sj500x bianca, con cappotta nera, del favarese. L'elicottero sta sorvolando i paesi limitrofi a Favara: Racalmuto, Grotte, Castrofilippo, Naro e Agrigento. Fanara lunedì pomeriggio è uscito da casa per andare dal medico di famiglia e alle 17,30 è stato visto nei pressi della villetta della Pace, a Favara. Da quel momento in poi, non ci sono più tracce, né informazioni. I carabinieri della tenenza di Favara hanno raccolto ieri mattina la denuncia dei familiari che, contrariamente a ogni abitudine dell'anziano, nella notte fra lunedì e martedì non è tornato a casa. Al momento della scomparsa, Fanara - che non ha alcun problema di salute - indossava pantaloni marrone, scarpe marroni e uno smanicato rosso. Non ha con sé, perché lo ha lasciato a casa, il suo telefono cellulare.