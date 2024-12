Ordine dei commercialisti di Palermo premia gli iscritti

Torna dopo quattro anni la cerimonia di consegna delle targhe per i commercialisti che hanno superato i 50 ed i 30 anni di iscrizione all'albo. Ad organizzarla è l'ordine dei commercialisti di Palermo e Termini Imerese sabato 14 dicembre alle 17.30 al Terminal Crociere del Molo Vittorio Veneto a Palermo. Una cerimonia che era stata sospesa nel 2020 in seguito all'emergenza pandemica e adesso ripresa per volontà dell'attuale presidente Nicolò La Barbera (nella foto). A ricevere la targa per i 50 anni di iscrizione saranno Vincenzo Alotta, Giuseppe Caiozzo, Roberto Ciaccio, Giuseppe Di Giovanni, Salvatore Granatelli, Carlo La Barbera, Attilio Lo Rito, Giuseppe Musso, Sebastiano Orlando, Giuseppe Polizzotto, Agostino Rigano, Lucrezia Santillo e Ferdinando Teresi. Saranno 260 i premiati per i 30 anni mentre ai 140 neo iscritti del periodo 2020-2024 andrà un omaggio di benvenuto da parte dell'ordine. Inoltre una targa sarà consegnata anche ai past president dell'ordine: Michele Battaglia, Giuseppe Carolla, Camillo dell'Oglio, Fabrizio Escheri, Santo Russo e Carlo Sorci.