Il 14 e 15 dicembre la danza contemporanea internazionale arriva a Modica con il progetto “Germoglio”. Da una ricerca universitaria dedicata alla danza contemporanea e dalla passione viscerale per questa forma d’arte, nasce “Germoglio”, il progetto curatoriale di Marianna Triberio, giornalista culturale. Il desiderio è di piantare “semi di danza”, sotto la forma di una serie di appuntamenti, affinché si radichino nel territorio di Modica e dell’intera provincia di Ragusa. Il “primo germoglio” matura il 14 e 15 dicembre 2024, con Dario Rigaglia e Salvatore Piramide, danzatori e coreografi internazionali, entrambi dalle origini siciliane. La due giorni è caratterizzata da due momenti diversi e complementari: un workshop di danza contemporanea e una performance&talk. Il workshop, condotto dai due artisti, è dedicato a ragazzi e ragazze dai 14 anni in sù, che praticano danza e che hanno voglia di conoscere e approfondire la cifra stilistica dei coreografi. Si svolge il 14 dicembre e il 15 dicembre. La performance&talk del 15 dicembre alle 18.30 è gratuita e aperta a chiunque voglia godersi un’ora di irripetibilità. Rigaglia e Piramide performano in coreografie inedite e raccontano infine pensieri e processi creativi, in un’intervista aperta a cura di Marianna Triberio. L’ingresso è libero ma la prenotazione è obbligatoria. L’obiettivo è creare una proposta di fruizione non convenzionale della danza contemporanea e avvicinarla alle persone, annullando ogni tipo di distanza, fisica e interpretativa. La sede dell’evento è il Centro Internazionale Danza di Ornella Cicero ed Evgeny Stoyanov, in via Nazionale 276, a Modica.

Per informazioni e prenotazioni: 328 562 9984 | 335 560 4235