A Vittoria l’assemblea 2024 della Cna territoriale di Ragusa

Una prestigiosa presenza quella di sabato 14 dicembre a Villa Maggio, in contrada Santa Teresa, in occasione dell’assemblea 2024 della Cna territoriale di Ragusa sul tema “Insieme per le competenze e la rappresentanza. Un impegno condiviso per valorizzare i mestieri e il loro futuro”. I lavori, al via dalle 9,30, saranno impreziositi dalla partecipazione del segretario generale Cna nazionale, Otello Gregorini, che ha accolto con estremo entusiasmo l’invito della Cna territoriale di Ragusa a essere presente. Ad arricchire il dibattito la presenza dei sindaci d’area, a cominciare dal “padrone di casa”, il primo cittadino di Vittoria, Francesco Aiello, oltre ai sindaci di Acate, Gianfranco Fidone, Chiaramonte, Mario Cutello, Comiso, Maria Rita Schembari, e Santa Croce, Giuseppe Dimartino. Interverrà anche il segretario regionale Cna Sicilia, Piero Giglione. Saranno presenti il vicepresidente nazionale Cna, Giuseppe Cascone, e il presidente Cna Sicilia, Nello Battiato. La relazione introduttiva sarà curata dal segretario territoriale Cna Ragusa, Carmelo Caccamo, mentre l’amministratrice territoriale Cna Ragusa, Donatella Cutello, illustrerà i contenuti del bilancio consuntivo Cna che dovrà poi essere passato al vaglio dell’assemblea. A seguire gli interventi del presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, e del presidente del corso di laurea in Management delle imprese per l’economia sostenibile dell’Università di Catania a Ragusa, Pierluigi Catalfo.

NELLA FOTO, Santocono ( a sinistra) e Caccamo.