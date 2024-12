Calcio a 5, l'Holimpia Siracusa ingaggia un italo-brasiliano: domani big match col Ferla

Un nuovo arrivo in casa Holimpia. La società siracusana ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Kaio Henrique Paz, giocatore italo-brasiliano. E’ un laterale di 29 anni, che ha iniziato la stagione con i campani del Saviano. Nel 2023-24 ha giocato la prima parte di stagione con l’Acireale in C1 e la seconda con la Mattagnanese in B. In precedenza ha militato nel Mirto e nel Marsala. Negli ultimi 3 anni ha realizzato poco meno di 40 gol. Non sarà disponibile per il big-match di sabato con il Ferla, valevole per la penultima giornata di andata del campionato di serie C1 girone B di calcio a 5, ma seguirà comunque la partita dalla tribuna del pallone tensostatico di Siracusa. La gara tra la capolista aretusea e l’attuale seconda forza del torneo, staccate di due punti, si preannuncia emozionante. “Faremo di tutto per battere il Ferla – dice il presidente Concetto Vasile – anche se, a prescindere da come finirà, questa gara non sarà determinante. Affronteremo un avversario di qualità e lo faremo senza paura. Mi auguro che il tensostatico sia pieno e che, sfruttando anche la spinta e il sostegno del nostro pubblico, possiamo ottenere i tre punti”. Sulla stessa lunghezza d’onda il tecnico Pietro Armenio. “Mi aspetto una gara bella e combattuta tra due ottime compagini – sottolinea l’allenatore dell’Holimpia - Affrontiamo una squadra che ha tanta esperienza, con giocatori di valore, che conoscono bene la categoria. Sarà dunque una partita molto difficile, soprattutto dal punto di vista tattico e dell’approccio al match. Noi l’abbiamo preparata bene, sarà il campo poi a fornire il suo insindacabile verdetto”. Per il match di sabato, fatta eccezione per Kaio, tutti i giocatori saranno a disposizione di Armenio, compreso il 19enne Michael Pane, ala-pivot di buone prospettive, che smania per essere gettato nella mischia. “E’ un giovane interessante – chiosa Armenio – con delle buone qualità e ampi margini di crescita”.