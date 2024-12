Sciopero dei controllori di volo, possibili disagi nello scalo di Catania

Dopo il venerdi' nero per lo sciopero di treni, metro e bus, oggi tocca al trasporto aereo per la protesta di controllori di volo e 'handlers' aeroportuali. L'agitazione avra' durate variabili a seconda delle categorie e degli aeroporti e coinvolgera' gli tutti scali di Milano e quelli di Bergamo, Parma, Brindisi e Catania. Previsti ritardi e cancellazioni di voli su tutto il territorio nazionale. Sul sito di Ita Airways e' disponibile l'elenco dei 37 voli nazionali e internazionali cancellati. La compagnia invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per oggi a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. Le sigle coinvolte nello sciopero sono Ugl, Filt Cgil, Uiltrasporti, Rsu e Cub Trasporti. La protesta riguarda principalmente le condizioni lavorative nel settore, per il quale vengono denunciati salari inadeguati, turni di lavoro estenuanti e l'ampio utilizzo di contratti precari e appalti. A scioperare e' il personale Enav, Techno Sky e Airport Handling. Lo sciopero si svolgera' con modalita' differenti a seconda delle categorie coinvolte: il personale della societa' Techno Sky scioperera' per 24 ore, dalla mezzanotte del 15 fino alla mezzanotte del 16. In particolare, i lavoratori delle sedi di Linate e Monte Settepani si fermeranno per 4 ore, dalle 13 alle 17, mentre quelli del comprensorio Bari-Brindisi aderiranno allo sciopero per l'intera giornata. I lavoratori di Techno Sky all'aeroporto di Milano Malpensa sciopereranno per 24 ore: il personale di Airport Handling degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa si asterra' dal lavoro per l'intera giornata. I lavoratori delle aziende handling associate Assohandlers operanti del settore aeroportuale sciopereranno per 4 ore, dalle 14 alle 18. Il personale di Aviation Services presso l'Aeroporto di Catania Fontanarossa si fermera' per 4 ore, dalle 13 alle 17. Coinvolto anche il personale di Enav - Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo, che aderira' a uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13 alle 17. Tra i controllori di volo coinvolti ci sono quelli degli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Parma e Bergamo.