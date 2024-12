Il messaggio dell'Asp di Catania: "Vacciniamoci contro l'influenza"

Vacciniamoci adesso! È il tempo giusto per prevenire l’ondata successiva alle festività natalizie, dovuta alle riunioni familiari e ai grandi assembramenti. In ogni caso c’è sempre tempo per vaccinarsi! È il messaggio che Asp di Catania, ARNAS “Garibaldi”, AOE “Cannizzaro”, AOU Policlinico “Rodolico-San Marco” e Università di Catania hanno lanciato ieri da Palazzo Sangiuliano in occasione dell’Influ day 2024, la giornata per la prevenzione vaccinale antinfluenzale promossa dall’Assessorato regionale alla Salute sull’intero territorio regionale.

Presenti per l’occasione il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, con il direttore sanitario, Giuseppe Angelo Reina; il direttore sanitario dell’AOE Canizzaro, Diana Cinà; il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, Antonio Leonardi; la direttrice del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate “Ingrassia” dell’Università di Catania, Antonella Agodi; in rappresentanza della Direzione Aziendale dell’AOU Policlinico “G. Rodolico-San Marco”, il direttore medico dell’Ospedale “San Marco”, Anna Rita Mattaliano; per la Direzione Aziendale dell’ARNAS “Garibaldi”, il dirigente medico della Direzione medica dell’Ospedale “Garibaldi-centro”, Giulia Leotta.

«Da questa prestigiosa sede, insieme con le Aziende Ospedaliere di Catania, i nostri partner istituzionali e l’Università di Catania, vogliamo lanciare un messaggio forte per una sanità inclusiva e proattiva che ha nella prevenzione un pilastro di sostenibilità e equità - ha detto Laganga Senzio -. La vaccinazione è un diritto e una opportunità, che il Sistema sanitario offre gratuitamente, per proteggerci e per proteggere le persone a noi più care dalle forme gravi e complicate di influenza e ridurre la mortalità prematura nelle fasce più fragili della popolazione».

Testimonal dell’evento è stato Francesco Lodi, brand ambassador Catania FC. «Il vaccino antinfluenzale è un atto importante e prezioso, non solo per i soggetti vulnerabili - ha affermato -. Personalmente ormai da anni scelgo di vaccinarmi e tutelare così la mia salute e al contempo quella dei miei cari. Spero che l’opera di sensibilizzazione condotta in occasione dell’Influ day possa avere il massimo effetto persuasivo e invito tutti a vaccinarsi».