Volley Modica lotta a Sorrento ma si arrende alla capolista

Romeo Sorrento 3

Volley Modica 1

Parziali: 25/23, 25/17, 19/25, 25/22

Romeo Sorrento: Tulone 1, Wawrzynczyk 14, Ciampa, Pol 17, Patriarca 10, Baldi 20, Becchio, Gargiulo, Fortes 6, Russo (L1), n.e: Strummiello, Cremoni, Pontecorvo (L2), Filippelli. All. Nicola Esposito; Ass: Luca Buzzo

Volley Modica: Barretta 7, Capelli 18, Putini, Cipolloni Save, Buzzi 6, Italia, Matani 9, Padura Diaz 24, Nastasi (L1), n.e.: Raso, Pappalardo (L2), Chillemi, Bartoli. All. Enzo Distefano; Ass: Manuel Benassi

Arbitri: Fabio Pasquali e Azzurra Marani

Si ferma al “PalaTigliana” di Sorrento la serie positiva della Volley Modica che dopo quattro vittorie consecutive si arrende in quattro set dopo due ore di gioco alla capolista del campionato di A3, Romeo Sorrento, degli ex Calogero Tulone e Francesco Fortes (l'altro ex di turno dall'altra parte della rete è Daniele Buzzi).

Una sconfitta con l'onore delle armi per i biancoazzurri che nonostante la battuta d'arresto hanno giocato una buona gara al cospetto di una squadra completa e organizzata che sorretta dal calore del suo pubblico è riuscita a tenere alti i ritmi del gioco e a reagire quando i “Galletti” avevano trovato le contromisure.