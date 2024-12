Catania, nuova Sala danza al liceo Musco a Librino

Una domenica di grandi emozioni per il Liceo Coreutico “Angelo Musco”, a Librino, grazie alla presenza della Direttrice dell’Accademia Nazionale di Danza, Annamaria Galeotti che ha partecipato ad un incontro tra i rappresentanti dei licei coreutici di tutta la Sicilia e delle scuole di danza di Catania e provincia. Momento finale della giornata, è stata l’inaugurazione della terza sala danza del Liceo Musco, un traguardo che permetterà agli studenti di svolgere le attività didattiche in modo ideale, ma anche di ospitare stage, corsi ed eventi. I rappresentanti dei licei siciliani e la direttrice Galeotti si sono confrontati su “L'arte della Danza” oggi in Italia, in particolare sul significato dell'istruzione coreutica liceale, che, iniziata esattamente dieci anni fa in Italia, continua a crescere in numero di alunni e qualità della formazione. In Sicilia sono 8 i licei coreutici, e tra questi il Liceo Musco, collocato nel quartiere di Librino, a Catania. Il Dirigente Scolastico, Mauro Mangano, ha dato il benvenuto sottolineando l'esperienza positiva dei primi 5 anni di vita del liceo, per la straordinaria opportunità che ha offerto a tanti giovani appassionati di danza di frequentare un percorso liceale che ha al centro lo studio di ciò che loro amano in modo straordinario e anche perché ciò ha contribuito a mettere in luce la cultura della danza in ogni suo aspetto. La direttrice Galeotti ha affrontato, nel suo intervento, il ruolo che l'Accademia svolge nel sostegno al movimento coreutico nazionale, e l'importanza che vi sia un forte legame di collaborazione e confronto tra Accademia e licei. La continua evoluzione della danza impone anche un confronto continuo sul suo insegnamento, ad esempio superando una visione troppo settoriale e proponendo la necessità di una apertura e una flessibilità tra i generi. Inoltre la Direttrice ha espresso il sostegno dell'Accademia alla proposta dell'istituzione delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo coreutico. Le esibizioni degli studenti e gli interventi dei rappresentanti dei licei siciliani hanno arricchito una giornata all'insegna della cultura, della danza e della speranza che la scuola e l'istruzione siano strumenti reali di crescita per i giovani.