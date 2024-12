Bagno di folla a Solarino ai funerali di Antonio De Stefano

Che fosse un uomo ben voluto, non c'erano dubbi. La dimostrazione l'ha data quest'oggi Solarino. Almeno un quarto del paese s'è stretto al dolore della famiglia De Stefano per la scomparsa di Antonio, il commerciante in pensione, deceduto nella notte tra venerdì e sabato scorso nella propria abitazione. Tanti in chiesa Madre per l'ultimo addio per De Stefano, ma non tutti sono riusciti a prendere posto nell'edificio religioso. Anche dalla vicina Floridia sono arrivati amici ed amiche della vittima. Tutti, però l'hanno accompagnato da piazza Plebiscito fino al camposanto. E' stato immenso l'affetto dei solarinesi nei confronti della moglie, l'avvocato Marilena Intagliata e di Matteo, l'unico figlio della coppia. Presenti quasi tutti i soci dell'Associazione Antiracket di Floridia, di cui Antonio de Stefano era socio. IL VIDEO DEL CORTEO FUNEBRE