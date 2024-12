Siracusa, camper della polizia in piazza Santa Lucia: territorio presidiato

Continuano i servizi di controllo del territorio in città al fine di prevenire qualsiasi forma di illegalità diffusa e per garantire ai cittadini una maggiore percezione di sicurezza in vista delle festività natalizie ed in occasione della permanenza del corpo di Santa Lucia presso la Basilica sita alla Borgata.

Ieri sera, agenti delle Volanti insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale di Catania e la presenza del camper della Polizia di Stato che staziona prevalentemente nei pressi di piazza Santa Lucia, hanno effettuato numerosi posti di controllo sia nel centro storico che nelle periferie della città aretusea.

I servizi hanno consentito di identificare 111 persone e di controllare 74 veicoli, 7 sono state le sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della Strada applicando le nuove norma da poco in vigore.

In tale contesto operativo, un uomo di 32 anni è stato sorpreso in possesso di quattro involucri contenenti crack e, per tale motivo, è stato segnalato all’Autorità Amministrativa competente per uso personale di sostanze stupefacenti.