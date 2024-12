Dominique Pelicot condannato a 20 anni per gli stupri aggravati sulla moglie Gisèle

Dominique Pelicot è stato condannato in Francia al massimo della pena, 20 anni di carcere, per gli stupri aggravati contro l'ex moglie Gisèle Pelicot, che per dieci anni ha drogato per violentarla e farla violentare da decine di uomini che reclutava sulle chat.

I 50 coimputati sono stati dichiarati tutti colpevoli. Non si tratta di tutti gli uomini che hanno abusato della donna, inerme e addormentata dalle droghe, ma sono solo quelli che sono stati identificati. Gran parte di essi vengono ritenuti colpevoli di ''stupro aggravato in riunione e somministrazione" di droghe a Gisèle Pelicot. Le pene inflitte vanno dai 3 ai 13 anni di reclusione. La maggior parte degli imputati condannati oggi verranno inoltre schedati sul Fijais, banca dati francese che include gli autori di reati sessuali o violenti.

Il processo sugli stupri di Mazan si chiude così ad Avignone.