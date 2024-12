Il vescovo di Acireale lunedì incontra i giornalisti

Lunedì 23 dicembre, alle ore 11.00, al Palazzo Vescovile, il vescovo della Diocesi di Acireale e Presidente della CESi Mons. Antonino Raspanti, incontrerà gli organi di stampa per il tradizionale scambio di auguri natalizi. L’evento rappresenta un momento significativo anche per condividere i progetti diocesani in vista del prossimo Giubileo.

Durante la conferenza stampa, Mons. Raspanti presenterà il programma degli eventi giubilari, sottolineando l’importanza di questo anno di grazia per l’intera comunità. Interverrà anche Don Roberto Strano, referente diocesano per il Giubileo, che annuncerà ufficialmente i luoghi giubilari e il calendario delle iniziative previste nella diocesi acese.

L’incontro è aperto ai rappresentanti dei media e a tutti coloro che desiderano scambiare gli auguri di Natale ed approfondire il significato e le iniziative del prossimo Giubileo.