Spacciatore di Ragusa bloccato a Rosolini con hashish e cocaina

La Guardia di Finanza di Siracusa hanno sequestrato oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish, già confezionate in dosi pronte per la distribuzione sul mercato, e arrestato un 30enne di Ragusa. I militari della Compagnia di Noto lo hanno fermato durante un controllo a Rosolini. Alcuni giorni fa, in un'altra operazione, i finanzieri della Tenenza hanno individuato un gruppo di giovani nei pressi di via Matteotti a Lentini: uno dei ragazzi, un minorenne, ha tentato di disfarsi di un marsupio, prontamente recuperato dai militari. All'interno sono stati trovati 30 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi, e una somma di 625 euro in contanti. Ilminorenne è stato arrestato in flagranza e trasferito al Centrodi prima accoglienza di Catania.