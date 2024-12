Comiso, l'aeroporto sempre più nel caos: appello al prefetto sulle "colpe" di Aeroitalia

Un appello al prefetto di Ragusa per far sì che l'aeroporto di Comiso non sia più una "Babele" con cancellazioni, accorpamenti e ritardi nei voli. I passeggeri di Aeroitalia da e verso Comiso stanno vivendo un’odissea inaccettabile che si trascina da settimane senza che i vertici della Sac diano mai una spiegazione. Silenzi su silenzi. Questo silenzio, aggravato dall’indifferenza di molti sindaci, sei si fa eccezione per il primo cittadino del comune di Acate, rappresenta un oltraggio al territorio,” afferma il consigliere comunale di Ragusa, Gaetano Mauro, che si rivolge ai due autorevoli rappresentanti iblei che fanno parte della Sac.

"Sandro Gambuzza, componente del cda e Rosario Di Bennardo, accountable manager dell’aeroporto comisano, sono due ragusani che fanno parte, da oltre un decennio, della Sac. Diano un sussulto e facciano rispettare la provincia, altrimenti traggano le conseguenze".

Il silenzio dei vertici di SAC S.p.A. aggrava una situazione già insostenibile,” denuncia ancora il consigliere comunale di Ragusa, Gaetano Mauro.

Mauro chiede un intervento immediato del Prefetto per affrontare questa emergenza e garantire un servizio adeguato, tutelando i diritti dei cittadini e salvaguardando il ruolo strategico dell’aeroporto di Comiso per il territorio. “Questa situazione mina la fiducia dei passeggeri, che scelgono altri aeroporti, e scoraggia le compagnie aeree dal considerare Comiso, danneggiando gravemente lo scalo.”