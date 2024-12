Con l'auto falcia la folla al Mercatino di Magdeburgo: 2 morti e 68 feriti

Al Mercatino di Magdeburgo, in Germania, un saudita di 50 anni ha fatto irruzione a bordo di un'auto falciando la folla, uccidendo almeno due persone, un adulto e un bimbo piccolo, e ferendone una settantina. L'uomo, arrestato, era arrivato in Germania nel 2006 e svolgeva da anni la professione di medico. Orrore e sconcerto unanime per i 68 feriti accertati, di cui 15 in gravi condizioni. Solo due giorni fa il Paese commemorava la strage di Natale a Berlino con 13 morti. C'è preoccupazione per l' ennesimo atto terroristico che giunge a poche settimane dalle elezioni del 23 febbraio, con Musk che sponsorizza l'ultradestra dell'Afd. Per von der Leyen 'questo atto di violenza deve essere indagato e severamente punito'.