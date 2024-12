Siracusa, ruba soldi dalla cassa di un supermercato: bloccato ladro 44enne

Poco prima delle 20 di ieri sera, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 44 per il reato di furto.

L’uomo, conosciuto alla Polizia, mentre si trovava all’interno di un supermercato sito in Via Tisia, si avvicinava ad una delle casse, mentre l’operatrice stava incassando un pagamento da una cliente e, con mossa fulminea, si impossessava di un mazzetto di banconote per un ammontare di 320 euro e fuggiva.

Personale del supermercato ed altri cittadini cercavano di inseguirlo e chiamavano la Polizia.

Grazie ai servizi di controllo del territorio, rafforzati in occasione delle festività di fine anno, che prevedono che le Volanti della Polizia di Stato orientino il loro raggio d’azione nel centro commerciale cittadino soprattutto negli orari di chiusura degli esercizi commerciali, gli uomini diretti dalla dott.ssa Roberta Corsaro, riuscivano a individuare e bloccare il ladro in una via dove solitamente il soggetto è solito bivaccare.

Dopo le incombenze di legge, il quarantaquattrenne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.