Altre due scosse di terremoto a Montevago: attivato Centro operativo

Altre due scosse di terremoto, rispettivamente di magnitudo 1.9 e 1,5 sono state registrate dall'Ingv poco prima delle 23 di ieri sera a Montevago (Agrigento).

Salgono cosi' a 7 i movimenti tellurici che stanno interessando questa parte di territorio della Valle del Belice.

Il primo sisma si era verificato mercoledi' sera.

Quello di intensità più alta (magnitudo di 2.7) risale alle 15:48 di ieri pomeriggio.

Il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, a fini precauzionali ha firmato ieri un'ordinanza "per porre in essere ogni azione utile a fronteggiare l'eventuale emergenza" e ha attivato il Centro operativo comunale. Nel frattempo, si sta già procedendo per "verificare le infrastrutture di uso pubblico e quelle già inagibili e/o a maggior rischio; diffondere le regole di corretto comportamento alla popolazione; attivare la funzionalità propria struttura di Protezione civile; stabilire e mantenere contatti con prefetture, vigili del fuoco e sale operative".