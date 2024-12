Variazioni di Bilancio a Siracusa, il Pd spiega le ragioni perchè non le ha votate

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Siracusa, Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco, ribadisce il suo fermo e motivato voto contrario alla proposta di variazione di bilancio presentata dalla Giunta Comunale e trattata ieri in consiglio comunale, evidenziando gravi incongruenze nel metodo politico e amministrativo utilizzato. Si è portata in aula il 30 dicembre 2024 una proposta di variazione di bilancio del 2024! Inoltre, la proposta in questione si presenta come un insieme di tre variazioni di bilancio racchiuse in un’unica delibera, senza essere adeguatamente spacchettate e trattate separatamente. Un modo di procedere che, anziché garantire chiarezza e responsabilità e consentire il dibattito e le scelte politiche, nasconde le criticità e le dimenticanze dell’Amministrazione, che ha manifestato evidenti errori nella gestione delle risorse e delle priorità. Un simile atteggiamento di “accorpamento” delle variazioni in un unico atto non solo disorienta il Consiglio Comunale, ma impone una falsa responsabilità all’aula consiliare, chiedendo ai consiglieri di "prendere tutto in blocco o lasciare tutto in blocco"; e di votare pedissequamente un’intera variazione di bilancio, pur sapendo che l’Amministrazione stessa non ha rispettato i principi di trasparenza e di organizzazione dovuti. Le norme sul regolamento del consiglio comunale, il T.U.E.L. meritano rispetto così come soprattutto e innanzitutto merita rispetto l’istituzione Consiglio Comunale, il cui ruolo non può essere ridotto a quello di un semplice organo di ratifica delle proposte della Giunta. Ne’ per il timore della perdita dei finanziamenti si può calpestare per l’ennesima volta il ruolo del consiglio comunale per supplire in extremis alle precedenti perdite di tempo degli uffici e della giunta. Siracusa merita un comune che funzioni e che non debba sempre cercare di mettere una pezza all’ultimo minuto. In qualità di unica e coerente forza di opposizione in Consiglio, il Partito Democratico ritiene doveroso stigmatizzare questa prassi inaccettabile, che non solo compromette il corretto funzionamento dell’istituzione, ma dimostra l’irresponsabilità di un’Amministrazione che si sottrae alle proprie responsabilità. Inoltre, vogliamo condannare fermamente il comportamento di Forza Italia e della lista Insieme che, probabilmente in cerca di vantaggi politici e in odore di rimpasto, hanno deciso di consentire che la proposta passasse grazie ai loro capigruppo usciti al momento della votazione e consentendo con 12 voti favorevoli e 10 contrari l’approvazione della variazione di bilancio. Il Partito Democratico, unica vera forza di opposizione nel consiglio comunale di Siracusa, continuerà a vigilare e ad opporsi con coerenza e determinazione a un’Amministrazione che, anziché lavorare per il bene della città, sta adottando pratiche facilone e irresponsabili.

(Nella foto da sinistra Zappulla, Milazzo e Greco)