Catania, la 'San Silvestro a mare': vince gli assoluti per la terza volta Riccardo Torrisi

Riccardo Torrisi, atleta della Nuoto Catania, fa il tris nella 'San Silvestro a mare' che si è disputata questa mattina nel Porticciolo di Ognina. Alla competizione hanno preso parte 164 nuotatori in. diverse categorie, Amatori, Master Under 50, Under 17 maschili, Donne, Assoluti Maschili e diversamente Abili. Torristi, che p un pallanuotista della Nuoto Catania, ha tagliato per primo il traguardo negli Assoluti Tra i partecipanti anche l'astronauta Luca Parmitano e l'assessore allo Sport del Comune di Catania, Sergio Parisi.