Modica, altro atto vandalico in via Grimaldi: scardinata la porta di un magazzino

Non c'è pace per via Grimaldi e per l'associazione che gestisce la Chiesetta di San Nicolò Inferiore a Modica. Un altro atto vandalico, nella notte del 31 dicembre, ha danneggiato la porta di un magazzino utilizzato come deposito dall'associazione. Da un primo inventario non sarebbe stato rubato nulla, anche perchè nel locale non ci sono oggetti di valore. E' stato, però, causato l'ennesimo danno che testimonia la pervicacia di piccoli criminali che andrebbero puniti ed isolati al più presto. Non è, infatti, la prima volta che la piazzetta di via Grimaldi viene presa di mira solo per il piacere di distruggere e danneggiare: basta vedere come è stato rovinato il muro esterno. Per individuare gli autori degli atti vandalici e per evitare il degrado della zona è necessario potenziare il sistema di videosorveglianza e incrementare i controlli delle forze dell'ordine. Sull'episodio della scorsa notte stanno indagando gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica. L'atto vandalico potrebbe essere visto anche come una intimidazione all'associazione che ha denunciato ogni danneggiamento subìto.