Corteo a Siracusa, 'le vie del Natale' sfilerà per l'Epifania a Grottasanta

Il corteo de “Le vie del Natale” sfilerà per l’ultima volta lunedì prossimo, giorno dell’Epifania a Siracusa e rallegrerà il quartiere Grottasanta. La festosa marcia, alla quale partecipano bambini, attori, animatori e giocolieri, con il trenino lillipuziano, prenderà il via alle 10 dalla balza Akradina per dirigersi verso largo Cappuccini e proseguire poi lungo viale Tunisi e via Algeri. L’arrivo è previsto al plesso della scuola Chindemi, che il Comune ha riqualificato facendolo diventare un centro di aggregazione e dove i Carabinieri hanno aperto un loro presidio. Lì proseguirà l’attività di animazione e ci sarà, per il terzo anno, il “Pranzo di comunità”. Inoltre ai bambini saranno distribuite le calze della Befana e si terrà una tombola i cui premi sono stati offerti dalla Bontempi, che ha già partecipato alla attività svolte il 9 dicembre in piazza Euripide. L’intera manifestazione de “Le vie del Natale” è stata finanziata dal Comune e dall’assessorato regionale delle Autonomie locali.