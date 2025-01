Applausi a Mattarella a Militello Val Catania per inaugurare una scuola

Un lungo applauso di numerose persone presenti all'esterno ha accompagnato il taglio del nastro, da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l'inaugurazione, a Militello in Val di Catania, del il plesso scolastico dell'istituto onnicomprensivo statale Pietro Carrera che è stato ristrutturato e adeguato alle norme antisismiche. La scuola è la stessa che hafrequentato da ragazzo Pippo Baudo, originario del paese del catanese, come il ministro Nello Musumeci. Numerose persone hanno atteso a bordo strada e applaudito al passaggio del Capodello Stato.

"Quella del Presidente della Repubblica non è soltanto una visita. C'è molta simbologia. La prima è quella della scuola .Inaugura una scuola che è stata messa in sicurezza, soprattutto antisismica, ed in Sicilia è importante perché tra i segnali che abbiamo è proprio questa deficienza che ha la scuola, il non essere sicuri, e invece noi abbiamo raggiunto, si spera, questorisultato con degli interventi di alta tecnologia". Lo ha detto ai giornalisti il sindaco di Militello Val di Catania e deputatoregionale del Pd, Giovanni Burtone, in occasione della visita nel pomeriggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

"Grazie per lavostra calorosa accoglienza. Non era previsto che io parlassi,ma non riesco a resistere al desiderio di rivolgere un saluto a tutti ringraziando il sindaco Giovanni Burtone per l'invito a venire, un saluto al ministro Musumeci nella sua città, al presidente della regione, Schifani, dell'Ars, Galvagno, al sindaco di Catania, Trantino, e al sindaco Giovanni Burtone perla lunga amicizia che ci lega, come ha lui stesso ricordato". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella nel suo non previsto intervento durante la sua visita a Militello in Val di Catania.

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella al termine del suo intervento al Palazzetto dello Sport ha lasciato il piccolo comune per fare ritorno a Roma. Il Presidente della Repubblica è stato saluto da un lungo e caloroso applauso dei cittadini presenti nel Palazzetto dello Sport.