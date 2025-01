Domani accesso ispettivo del Pd all' ospedale Umberto I° di Siracusa

Ispezione del Partito democratico all'ospedale Umberto I° di Siracusa. La delegazione che domani alle 11 entrerà nella struttura di via Testaferrata, sarà guidata dal vice capogruppo dei sentaori Dem, Antonio Nicita e dal parlamentare all'Ars, Tiziano Spada. All'accesso ispettivo farà parte anche il Dipartimento provinciale Dem alla Sanità, presieduto da Antonella Ficili. Non sono previsti incontri con i vertici dell'Azienda. "Vogliamo conoscere nei dettagli la struttura rivolgendoci al personale - dice l'onorevole - Spada - Avremo contatti con il personale ed i pazienti ricoverati prima di tirare le somme. Sappiamo - aggiunge Spada - che ci sono reparti che rischiano di essere spazzati via per mancanza di personale. Tutto questo è inaccettabile, trattandosi di un nosocomio a livello provinciale". Particolarmente severa sarà l'ispezione al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I°. I Dem vogliono conoscere come viene affrontata l'emergenza - urgenza in provincia di Siracusa.

(Nella foto il senatore Antonio Nicita ed il deputato all'Ars, Tiziano Spada)