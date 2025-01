PD: Nello Dipasquale sui voli cancellati a Comiso, "intervenga Schifani"

"Ricordo con estremo piacere le dichiarazioni del presidente Schifani quando, nell'aprile del 2023, annunciò che Aeroitalia avrebbe preso il posto di Ryanair garantendo i collegamenti aerei per lo scalo di Comiso. Ad oggi, però, i cittadini non possono esprimere la stessa soddisfazione visto che la compagnia, senza preavviso e con una nota di quattro righe, ha deciso di sospendere i voli per Bologna, Cuneo, Firenze e Perugia". A dichiararlo è il deputato del Pd all'Ars Nello Dipasquale.

"La stessa soddisfazione - continua il deputato - la esprimeva il presidente lo scorso novembre, quando la compagnia aveva garantito la regolare programmazione dei voli. Evidentemente si voleva solo nascondere la polvere sotto il tappeto ed evitare polemiche visto l'avvicinarsi del periodo natalizio". "Ad oggi, però, resta solamente la soddisfazione senza risultati. Mi auguro che Schifani possa intervenire e trovare una soluzione per uno scalo strategico per la Sicilia intera - è il monito di Dipasquale -. Questo trattamento è il risultato dell'assenza delle politiche da parte del governo di centrodestra nei confronti degli aeroporti minori che chiediamo da anni. Solamente quest'anno sono state stanziate le risorse necessarie, se le avessero messe quando le chiedevamo non ci sarebbero state queste difficoltà anche perché recuperare tutto quello che è stato perduto è impossibile".