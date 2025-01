Marcia antimafia a Bagheria, seduta aperta alla città

È Bagheria il primo Comune che si riunirà in seduta aperta alla città, domani, alle 10, in vista della "Marcia antimafia da Bagheria a Casteldaccia", promossa storicamente dal Centro Studi Pio La Torre il prossimo 26 febbraio. Nella sede di corso Umberto si confronteranno i rappresentanti delle scuole di Bagheria, insieme a quelli delle associazioni, del mondo culturale ed ecclesiastico, segnando il passo in vista della manifestazione, la cui prima edizione risale al 26 febbraio 1983. All'incontro di domani parteciperanno il presidente emerito del Centro Studi Pio La Torre, Vito Lo Monaco, il presidente, Emilio Miceli, e il segretario, Agostino D'Amato. Sarà presente anche il presidente della Commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici.