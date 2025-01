"Palindroma", personale di Andrea Buglisi alla Galleria Carta Bianca di Catania

Venerdì 24 gennaio alle ore 18,30 sarà inaugurata da Carta Bianca (via Francesco Riso, 72/b - Catania) la personale “Palindroma” di Andrea Buglisi. L’artista palermitano, tra i più grandi esponenti della Street art europea è, da molti anni, fortemente stimato dal direttore della galleria Francesco Rovella, e il progetto di una mostra, sempre voluta, è stato rimandato più volte per impegni reciproci. Ogni cosa ha il suo tempo, e ora finalmente questa intenzione è stata realizzata. La mostra resterà aperta fino al 7 marzo e potrà essere visitata da martedì a venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00; sabato dalle 11.00 alle 13.00. Domenica e lunedì chiuso. Per appuntamenti in giorni e orari diversi: tel. 336 806 701.