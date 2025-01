Siracusa, al Teatro Vasquez in scena musical in lingua originale inglese

Venerdì 17 e lunedì 20 gennaio a SIRACUSA debutta il Musical in lingua originale inglese: A Midsummer Night’s Dream, libero adattamento dall’opera A Midsummer Night’s Dream di William Shakespeare.

Adattamento musicale di una tra le opere di William Shakespeare più conosciute. Avveniristiche atmosfere ispirate al film Avatar echeggiano in questa nuova produzione del musical diretta dalla regista Christine Hallas-Appleby. Una falce di luna quasi sospesa, che lentamente dondola e illumina la notte, è l’elemento fisso di tutta la scenografia. Il bosco è il regno delle fate, un mondo fantastico in cui la vegetazione lussureggiante acquisisce un’aura magica grazie a diffusi elementi luminosi; il mondo degli umani è rappresentato invece in modo più realistico, attraverso oggetti di uso quotidiano e raffinate decorazioni floreali che rimandano immediatamente ai festeggiamenti nuziali. Lo stile di recitazione fisico ed espressivo adottato dagli attori madrelingua, che catalizza l’attenzione del giovane pubblico, contribuisce ad evidenziare il confine tra questi due mondi. I precisi e calibrati effetti illuminotecnici concorrono a definire le ambientazioni, amplificando così la comprensione della commedia. Il tema musicale ricorrente in tutto lo spettacolo è quello degli anni Settanta, con emozionanti brani (come sempre interpretati dal vivo) tratti dal repertorio di Michael Jackson, Barbara Streisand, James Brown e altri. Le coreografie, come in tutti i musical firmati PALKETTOSTAGE, sottolineano il significato delle scene e ribadiscono i concetti fondamentali della storia. Anche per i costumi dei personaggi umani si è scelto lo stile anni Settanta, mentre per fate e folletti si preferiscono tessuti trasparenti e leggeri, impreziositi da brillantini ed eleganti ornamenti.

Progetto regia: Irina Sabristova

Ripresa regia: Christine Hallas-Appleby e Riccardo Vanetta

Questo spettacolo, come tutte le produzioni PALKETTOSTAGE, è frutto di un lavoro d’equipe, di regie collettive a cui lavorano con Cetti Fava (Direttore Artistico) e Marina Caprioli (Direttore Organizzativo) registi italiani e stranieri. Al termine della rappresentazione, affinché l’esperienza teatrale non resti fine a sé stessa ma diventi un importante momento di scambio e confronto culturale, si terrà un dibattito tra attori e studenti rigorosamente in lingua inglese.

A Midsummer Night’s Dream

libero adattamento dall’opera A Midsummer Night’s Dream di William Shakespeare

Musical in lingua inglese

Dove: Siracusa – Teatro Vasquez – Via Filisto, 5/17

Quando: venerdì 17 e lunedì 20 gennaio 2025– ore 9.00 e ore 11.30. Utenza: triennio delle scuole medie superiori

Durata: 1 ora e 20 minuti circa senza intervallo (al termine di ogni rappresentazione si terrà un incontro/dibattito tra attori e studenti)

Produzione: PALKETTOSTAGE

Direzione Artistica: Cetti Fava

Direzione Organizzativa: Marina Caprioli

