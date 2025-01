Siracusa, riaperti i cancelli della Basilica del Santuario

Si sono riaperti i cancelli della Basilica-Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, dopo le forti piogge e le raffiche di vento che hanno suggerito la chiusura di due giorni. Il Rettore - mentre ringrazia quanti si sono fatti presenti a vari titolo - si augura la collaborazione di tutti nel rispetto del Santuario e soprattutto del Parco che è una risorsa per la città e per le famiglie. Pertanto, si invitano quanti accedono all’interno del Parco del Santuario, non solo di non entrare a bordo di moto, bici o monopattini, ma anche di non sporcare e di non lasciare liberi i cani che debbono essere tenuti sempre al guinzaglio (secondo norma civile dello Stato), inoltre non debbono essere portati nelle zone di preghiera o sul prato. La giusta sensibilità verso gli animali non deve diventare motivo di prevaricazione verso gli ambienti comuni e verso le persone.