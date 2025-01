Scontro tra Netanyahu e l'ultradestra, la tregua a Gaza con Hamas rischia di saltare

L'ultradestra israeliana si mette di traverso sulla tregua a Gaza e rischia di far slittare a lunedì l'entrata in vigore dell'intesa raggiunta a Doha, a partire dalla liberazione dei primi tre ostaggi.

, presenteremo lettere di dimissioni e non faremo parte del governo.

Ritorneremo a farne parte solo se la guerra a Gaza riprenderà", ha tuonato in serata il falco oltranzista della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir alla vigilia della riunione dell'esecutivo chiamata a votare l'intesa. Secondo i media israeliani, Benyamin Netanyahu sarebbe ora pronto a rinviare tutto a sabato sera: i ministri si incontreranno domani come previsto inizialmente, ma la riunione potrebbe essere sospesa e riprendere al termine dello Shabbat. Dopo il voto, gli oppositori avranno 48 ore per presentare ricorso alla Corte Suprema: così si arriverebbe a lunedì.